Kız arkadaşını evinde silahla yaralayıp kaçtı!
Aksaray'da Duygu İnce, evine gelen erkek arkadaşı Mustafa Aral'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Polisin telefonla ulaşıp, teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını şakalaşırken kazara vurduğunu öne sürdü.
Olay, saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokaktaki bir apartmanın 2nci katında meydana geldi. Duygu İnce evinde, arkadaşı Mustafa Aral’ın yanında getirdiği tabancayla vuruldu. İncenin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İnce, kanlar içinde yere yığılırken, Aral tabancayı evde bırakıp kaçtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duygu İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İncenin durumunun ağır olduğu belirtildi.
ŞAKALAŞIRKEN KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa Aral’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü. Mustafa Aral’ı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu’nun nasıl vurulduğunu araştırıyor. (DHA)