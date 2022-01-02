Kız arkadaşının babasına kızdı, bin 400 saman balyasını yaktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kız arkadaşının babası ile tartışan genç bin 400 saman balyasını ateşe verdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

Selami AYDIN

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Denizli’nin Çivril ilçesinde 19 yaşındaki Sezer B. kız arkadaşının babası ile tartıştı. Öfkelenen genç intikam almak için çiftçilik ve hayvancılık yapan adamın saman balyalarını yaktı.

Yapılan incelemede Sezer B'nin bin 400 adet saman balyasını üzerine benzin dökerek yaktığı daha sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri yaptıkları operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Sezer B. çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Yangında 60 bin liralık zararın oluştuğu öğrenildi.

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