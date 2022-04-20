Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli Abdülmecit B. (42), gözaltına alındı.

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Yunus Emre KYK Kız Yurdu’na önceki gece yarısı izinsiz giren Abdülmecit B., girişte bulunan kantindeki öğrenciler tarafından fark edildi. Parmak iziyle giriş yapılan yurda izinsiz şekilde giren şüpheli Abdülmecit B., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Hakkında herhangi bir şikayet olmayan Abdülmecit B., kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Abdülmecit B., öğrencilerin sosyal medyada gündem olan tepkilerinin ardından, sosyal medyada infiale yol açtığı gerekçesiyle, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

GÜVENLİK PERSONELİNE SORUŞTURMA

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında ise idari soruşturma başlatıldı.

Kız yurduna izinsiz giriş yapılması, öğrenciler tarafından protesto edildi. Kantinde toplanan öğrenciler tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma devam ediyor. (DHA)

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