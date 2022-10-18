Kocaeli’de bir kişi, kendisini işten çıkaran patronunu öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y., işten çıkarılınca patronu Servet Temurtaş'ı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Temurtaş, yaşamını yitirdi.

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Olay geçen pazar günü, Gebze Balçık’ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisisi sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.’yi bir hafta önce işten çıkardı.

Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş’a silahlı saldırıda bulundu. Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul’da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Temurtaş bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı. 9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.’nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)