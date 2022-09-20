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Kocaeli’de yaşlı adam, zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kocaeli’de yaşlı adam, zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü

Ulus Mahallesi 2150 Sokak’da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi.

Polis, zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.(AA)

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