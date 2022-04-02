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Komşu aileler arasında kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 16:08 - 02 Nisan 2022 Güncellenme:
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İmam Bakır Mahallesi’nde öğle saatlerinde komşu iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  (DHA)

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