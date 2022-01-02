‘Kontağı çevirdim otomobil alev alev yandı’

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alışverişe geldiği lüks otomobilin aniden yanmaya başlaması üzerine aracından inen genç kadın büyük şok yaşadı. Milyonluk lüks otomobil alev alev yanarken, genç kadın uzun süre kendine gelemedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki Kemer Sokak'taki bir süpermarkete kullandığı 06 BB 272 plakalı lüks otomobil ile alışverişe gelen Aleyna Yamaç, alışverişini tamamlayıp otomobiline bindi. Kontak anahtarını çevirmesi ile motor bölümünden dumanlar ardından da aniden alevlerin yükselmesi ile Yamaç, otomobilinden inerek yardım istedi. Süpermarketin önünde motor bölümünden alev alev yanan araç için vatandaşlar itfaiyeden yardım isterken bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

“SON ANDA KENDİNİ DIŞARI ATTI”

Kemer Sokak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin aracı söndürmesinin ardından açıklama yapan vatandaşlardan Efecan Kırtepe, “Ben de markete gelmiştim, birden otomobil yanmaya başladı, hemen itfaiyeyi arayıp yardım istedim. İçerisindeki kadın sürücü ise son anda kendini dışarı attı. Büyük bir facia olabilirdi, itfaiye ekipleri tam zamanında yetişti” diye konuştu.

“KONTAĞI ÇEVİRDİM ARAÇ YANMAYA BAŞLADI”

Otomobilin söndürülmesinden sonra açıklama yapan Aleyna Yamaç ise, “Otomobile binip kontak anahtarını çevirdim, motor bölümünden önce dumanlar ardından alevler çıktı, hemen aşağıya indim. Oysaki arabayı birkaç gün önce yeni servisten çıkarmıştım. Tabi ki çok heyecanlandım, korktum” diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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