Kontrolü kaybetti, aracıyla denize uçtu

İstanbul Arnavutköy sahilinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç denize uçtu.

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Olay, dün gece Arnavutköy sahilinde meydana geldi. Hasan Aşahboğa isimli sürücü hafif ticari aracıyla Karaburun balıkçı barınağının bulunduğu yere geldi. Bir süre sahilde arkadaşıyla birlikte bekleyen Aşanboğa, sahilden ayrılmak üzere aracını çalıştırdı.

Hareket ettikten sonra direksiyon kontrolünü kaybedince aracıyla denize uçtu. Denize uçan aracı gören sahildeki vatandaşlar, sürücü ve yanındaki arkadaşının yardımına koştu.

Sürücü ve arkadaşı, çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından suyun içinden çıkarıldı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı sahildeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Denize uçan hafif ticari araç, olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı. (DHA)