Konya’da denetimden kaçan araçtan atılan çantalardan 41.5 kilo eroin çıktı
Konya’da polis ekiplerinin il girişinde yaptıkları denetimden kaçan araç içerisindeki şahıslar kovalamaca sırasında beraberlerindeki 2 çantayı attı. Çantaların içerisinde 41.5 kilo eroin ele geçirilirken, araçla kaçan 2 kişi Antalya’da yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı yapan ve piyasaya uyuşturucu sürmek isteyen zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Ekipler 12 Ağustos tarihinde il girişinde yapılan yol denetiminde bir aracı durdurmak istedi.
Araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin aracı takibe alması üzerine Seydişehir İlçesinde kurulan polis barikatını aşarak kaçmaya devam eden şüphelilerin araçtan 2 adet çanta attığı tespit edildi.
ARAÇTAN ATILAN ÇANTALARDAN 41.5 KG EROİN MADDESİ ÇIKTI
Araçtan atılan iki adet çantanın içerisinden 87 parça halinde 41.5 kg eroin maddesi çıktı. Narkotik ekipleri ise Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek zehir tacirlerini takibe aldı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
KAÇAN ZEHİR TACİRLERİ POLİSİN ELİNDEN KAÇAMADI
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışma neticesinde binlerce genci zehirlemek için 41.5 KG. eroin sevkiyatı yapan 2 uyuşturucu satıcısı Antalya'da yakalandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.