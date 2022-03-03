Konya’da kar esareti! Yollar kapatıldı, eğitime 1 gün ara verildi

Konya’da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, kenti çevre illere bağlayan bazı yollar araç geçişlerine kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanırken, 20 ilçede de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, kenti çevre illere bağlayan bazı yollar araç geçişlerine kapatıldı. Bölge trafik ekipleri Konya- Afyon, Konya-Aksaray kara yollarını tüm araçlara kapatırken, Konya – Adana yolu ise her iki yöne çekici ve otobüslere kapatıldı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Öte yandan kar yağışı nedeniyle merkez dışındaki bazı ilçelerde ise elektrik kesintileri yaşanırken, Akşehir, Ahırlı , Akören, Hadim, Altınekin, Derbent, Derebucak, Bozkır, Sarayönü, Yalıhüyük, Beyşehir, Doğanhisar, Çeltik, Kadınhanı, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Taşkent, Seydişehir ve Yunak ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildi.

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