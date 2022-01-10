Köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te, sokak köpeğine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi, gözaltına alındı. Şiddete uğrayan köpek ise tedavisi yapılmak üzere İBB Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi.

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Olay, Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak’ta meydana geldi. Sokak köpeğine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından polise ihbar edildi.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şiddet gördüğü iddia edilen köpek ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi. Köpek, ekipler tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Şiddete uğradığı iddia edilen köpek ile mahalle sakinlerinin olay yerindeki görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şiddete uğradığı iddia edilen köpeğin başında polis ekiplerine şikayette bulunduğu görülüyor. DHA

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