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Köpeklerden korkunca dereye girdiler

İzmit'te, havlayan köpeklerden korkan 2 kişi, dereye girdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kocaeli Fuarının bulunduğu alanda 2 kişi, havlayan köpeklerden korkup Kilez Deresine girdi.

Köpekler dere kıyısında toplanırken, bu kişiler bir süre dizlerine kadar ulaşan suda bekledi.

Köpeklerin uzaklaşmasının ardından 2 kişi dereden çıktı.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. DHA

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