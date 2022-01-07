Köpeklerden korkunca dereye girdiler
İzmit'te, havlayan köpeklerden korkan 2 kişi, dereye girdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kocaeli Fuarının bulunduğu alanda 2 kişi, havlayan köpeklerden korkup Kilez Deresine girdi.
Köpekler dere kıyısında toplanırken, bu kişiler bir süre dizlerine kadar ulaşan suda bekledi.
Köpeklerin uzaklaşmasının ardından 2 kişi dereden çıktı.
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. DHA