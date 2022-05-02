Köprü yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı, Yalova istikametinde meydana geldi.

D.Ö. idaresindeki cip ile S.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçların içerisinde sıkışanları kurtardı. Kazada sürücü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T., T.T., İ.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. İlk müdahalenin ardından 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.T. hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)