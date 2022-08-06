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Kötü koku ihbarına gelen polis cesetle karşılaştı

Ankara Beypazarı ilçesinde, komşuların kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis, Şenol Karaaslan'ın (44) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yayınlanma: 07:21 - 06 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Kötü koku ihbarına gelen polis cesetle karşılaştı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Beypazarı ilçesi Oğuzkent Mahallesi Akyazı Sokak’ta meydana geldi.

Giriş kattan gelen kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri dairenin kapısını çaldı ancak açan olmadı.

Durumdan şüphelenen komşular, polise ihbarda bulundu.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Şenol Karaaslan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen ceset, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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