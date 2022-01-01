Küçükçekmece’de yılbaşı gecesi yol kavgası cinayetle sonuçlandı

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

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Olay, yılbaşı gecesi Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde bulunan cadde üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik arkadaş grubu yeni yılı kutladıktan sonra otomobilleriyle evlerine döndükleri sırada, cadde üzerinde başka bir otomobilin sürücüsü olan Emrah Bakır ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Sokak ortasında yumruk yumruğa giren iki grubun kavgasında bir kişi iddiaya göre tabanca ile ateş etti.

Yaşanan kavgada 2'si ağır 3 kişi de bıçakla yaralanırken, Zafer Demirkan (30) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan Hüseyin Erdal ve İsmail Oğuz ile hafif yaralanan Batu Yüknü'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay ile ilgili 8 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Hayatını kaybeden Demirkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Emrah Bakır'ı ise yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Yaşanan kavga ve kovalamaca anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, 2 grubun kavga anları ve yaşanan kovalamaca anları yansıdı. (DHA)

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