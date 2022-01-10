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Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde getirdi

Mersin’de kuvvetli yağmur esnasında yoldan çıkıp trafoya çarpan otobüs köprüde askıda kaldı, yolculardan 2’si hafif yaralandı.

Yayınlanma: 08:49 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya-Kahramanmaraş seferini yapan F.G. idaresindeki yolcu otobüsü, dere üzerindeki köprüde sağanak yağış nedeniyle kayarak bariyerleri kırıp elektrik trafosuna çarparak köprüde asılı kaldı.

Kaza da 2 yolcu hafif yaralandı. Askıda kalan otobüsün dereye uçmaması büyük bir faciayı önledi. Yaralılara olay yerine gelen ambulansla müdahale edildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme yapmasının ardından araç çekici yardımcıyla kurtarıldı. İHA

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