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Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada  

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen  2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı. 

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Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada  

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı.

İstanbul’dan Sakarya’ya gelerek sahte altın bilezikleri satan 2si kadın 4 kişi bir kuyumcunun yakınında yakalandı. Şüpheliler  C.K., H.Y., H.İ. ve G.A.’nın üzerinde ve araçta yapılan  aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL’ye ele geçirildi.

Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansırken, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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