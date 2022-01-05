Kuyumcuya güpegündüz silahlı gasp şoku

Bağcılar’da silahla tehdit ettiği kuyumcudan 7 tane bilezik alıp kaçan gaspçıyı, kuyumcu uzun süre kovaladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşanan kovalama anları kameraya yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 20 Kasım Günü Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, silahla kuyumcuya giren gaspçı, işyeri sahibi S.K.'yi tabanca ile tehdit ederek 7 tane bilezik alıp kaçmaya başladı. Kuyumcu S.K. gaspçıyı yakalamak için uzun süre peşinden koşsa da başarılı olamadı.

İş yerine geri dönen S.K. polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GASPÇI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu gaspçının T.S. isimli şahıs olduğunu belirledi. 3 Ocak günü T.S.'nin bulunabileceği adresleri tek tek kontrol eden polis, gaspçıyı Sancaktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen gaspçı T.S. ‘nitelikli silahlı yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUYUMCUNUN GASPÇIYI KOVALADIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bağcılar'da kuyumcudan gasp yoluyla 7 tane bilezik çalan şahsın kaçtığı ve kuyumcunun da peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın güpegündüz işyerinden çıkarak kaçtığı ve kuyumcunun da peşinden koştuğu görülüyor. (İHA)