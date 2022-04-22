Lise öğrencisi, şakalaştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lise öğrencisi Ö.A. okulda, doğum gününde kendisine hediye edilen bıçağı gösterirken kazayla sınıf arkadaşı T.E.'yi bacağından yaraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 14.00 sıralarında Yarımca Anadolu Lisesinde meydana geldi. Ö.A. ve N.K. okulun kapısında nöbetçi öğrenci olarak görev yapan arkadaşları T.E.’nin yanına gitti. Ö.A. burada kendisine doğum günü hediyesi olarak verilen bıçağı arkadaşlarına gösterdi.

Ö.A. bıçağı elinde çevirdiği sırada kazayla sınıf arkadaşı T.E.’yi bacağından yaraladı. Olayı gören diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi geldi.

Yaralanan T.E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Polis merkezine götürülen Ö.A. ve N.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü