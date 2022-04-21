Lüks otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü 1 yaralı
İstanbul Başakşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.’nin kullandığı TIR’a, arkasından gelen otomobil çarptı.
Otomobilin ön kısmı TIR’ın altında sürüklendi. Kimliği belirlenemeyen sürücü ve yan koltuktaki Öykü Koçali araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Koçali’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. (DHA)