Maden ocağında kamyon kazası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde maden kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Yumrutaş Mevkii'ndeki özel bir şirketin işletmeciliğini yaptığı feldspat madeni ocağında meydana gelen kazada Abdullah kiraz yönetimindeki 38 JE 775 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü 67 yaşındaki Abdullah kiraz maden işletmesi yöneticilerinin çağırdığı ambulans ile Milas ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kiraz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kiraz’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

2019 yılının Şubat ayında aynı bölgede meydana gelen maden kazasında, 3 maden işçisi kaya kütlesi altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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