Magandalar kirletti, gönüllüler temizledi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksek Okulu Mekatronik bölümü öğrencileri, Kocakır Ormanı'nda temizlik yaptı. 40 öğrenci, 2 saatlik çalışma ile 30 çuval çöp topladı.

Kemal ATLAN

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Orman Haftası’nda öğrenciler, ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. Yapılan çalışmada, 2 saatte 30 çuval çöp toplandı.

ATIKLAR VE ÇÖPLER TOPLANDI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksek Okulu Mekatronik bölümü öğrencileri, Orman Haftası’nda, Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüyle iş birliği yaptı. Öğrenciler, gönüllülük uygulamaları derslerini bu sefer ormanlık alanda çöp toplayarak işledi.

Kocakır Ormanı’nın içinden geçen karayolunun kenarındaki atık ve çöpleri toplayan öğrenciler çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmiş oldular. 40 öğrenci yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile 30 çuval çöp topladı.

Öğrencilere Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet Demir'de eşlik etti. Atıklar geri dönüşüm merkezine çöpler ise şehir çöplüğüne gönderildi.