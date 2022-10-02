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Malatya’da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatya’da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed Burak U. yönetimindeki 44 ABK 474 plakalı hafif ticari araç ile Latif Ö.’nün kullandığı  44 T 0884 plakalı taksi çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan Mehmet K., Hatem Işılay S., Selinay T. ve Özge B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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