Manavgat’ta vatandaşlar maden ocağına karşı direnişe geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi'nde yapılması planlanan mermer ocağına karşı çıkan vatandaşlar direniş başlattı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manavgat Beşkonak Köprülü Kanyon Kırkkavak Mahallesi'nde yapılması planlanan mermer ocağına, bölgede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel bir firmaya mermer ocağı izni verilmesine, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlara Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'de destek verdi.

Kırkkavak Mahallesi'nde bir araya gelen yöre halkı, sorunlarını ve sıkıntılarını Sözen'e aktardı. Sözen, her zaman olduğu gibi mermer ocağına karşı Kırkkavak halkının yanında olacaklarını söyledi. Kırkkavak Mahallesi'ndeki toplantıya CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, Manavgat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan, Manavgat Belediye Meclis Üyeleri Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri ile çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

“DOĞAL AFETLERDEN DERS ALMADILAR”

Manavgat'ın bir sınavdan geçtiğini, pandemi ve yangınlardan bir ders çıkarılması gerekirken birilerinin halen Manavgat üzerinden rant hesapları yaptığını ifade eden Sözen, “Türkiye'nin her yerinde taş ocaklarına, mermer ocaklarına ve heslere olur vermeye devam ettiler. Bırakın ders almayı, hızlandılar” dedi.

“HALK İSTEMİYORSA OLMAZ”

Siyasetin halkın yanında olmak için yapıldığını belirten Sözen, “Siyaset unsuru insan hayatını kolaylaştırmak için vardır. Siyasetin, yönetimin izin verdiği bir iş halk tarafından istenmiyorsa, halka rağmen zorla yapılamaz. Halka rağmen iş yapmaya çalışanların sonu bellidir. Halkı karşınıza aldığınız zaman hiçbir zaman mesafe kat edemezsiniz” diye konuştu.

“BİZE KİMSE SORMADI, DANIŞMADI”

Manavgat Belediyesine taş ocağı, mermer ocağı yaptırmak için görüş ve izin talep edilmediğini dile getiren Sözen, “Bizlere taş ocağı, mermer ocağı için görüş ve izin talep ettiklerinde bizler hayır cevabını veriyorduk. Bizlerin görüşlerini bildikleri için bize görüşümüzü sormamışlardır” dedi.

“TAŞ OCAĞI, MERMER OCAĞI İSTEMİYORUZ”

Demokrasinin kendilerine verdiği hakların farında olduğunu belirten Sözen, “Demokratik koşullar çerçevesinde bu taş ocağını, mermer ocağını burada istemediğimizin duruşunu ortaya koymak için buradayız. Halka rağmen burada kimse mermer ocağı açamaz. Biz Manavgat Belediyesi olarak halkın yanındayız. Bu konunun takipçisi olacağız, gerekli tüm girişimleri yapacağız” diye konuştu.

“EKMEĞİMİZLE, DOĞAMIZLA, HAYATIMIZLA OYNAMASINLAR”

Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar sonuna kadar mermer ocağının karşısında olacaklarını söylediler. Bu dağların kendileri için bir yuva bir geçim kaynağı olduğunu belirten mahalle sakinleri, “Gerekirse canımızı feda ederiz. Mermer ocağı açtırmayacağız. Bu dağlar bizim yuvamız, geçim kaynağımız. Eğer burada mermer ocağı yapılırsa bizler buralarda barınamayız, yaşayamayız” dediler.

İlginizi Çekebilir Milyarlık maden ihalesinde peşkeş iddiası