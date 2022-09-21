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Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yaşar A'nın kullandığı otomobil Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 4 araca çarptı.

(AA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yaşar A. ve aynı araçtaki 3 yolcuyu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluştu. (AA)

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