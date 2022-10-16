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Mantar aramaya giden 2 kişi kenti ayağa kaldırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri buldu.

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Mantar aramaya giden 2 kişi kenti ayağa kaldırdı

İlçeye bağlı Ahmetusta mevkisinde ormanlık alanda mantar toplamaya giden 2 kadın, bir süre sonra yolunu kaybetti.

Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan kişiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

EKİPLER BULDU

Ormana, jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneğinin Karabük birimi ekipleri sevk edildi.

Bu kişiler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak evlerine bırakıldı. (AA)

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