Mardin’de otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada anne ve 2 yaşındaki kızı ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Riya Kosere Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü B.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 ADG 922 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yayaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Azize Sazan (43) ile 2 yaşındaki kızı Arin, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)