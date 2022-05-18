Mardin’de otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı
Mardin'in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada anne ve 2 yaşındaki kızı ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Riya Kosere Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü B.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 ADG 922 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yayaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Azize Sazan (43) ile 2 yaşındaki kızı Arin, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)