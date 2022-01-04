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Mardin’de tek katlı tarihi yapı çöktü

Mardin'in Artuklu ilçesinde tek katlı tarihi yapı çöktü. Ekipler, yaptıkları kontrolde enkazda kimsenin olmadığını belirledi.

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Mardin’de tek katlı tarihi yapı çöktü

Olay, Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tek katlı tarihi boş yapı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, çöken yapının enkazında yaptıkları kontrolde kimsenin olmadığını belirledi. Tarihi yapının çökmesiyle ilgili valilik inceleme başlattı. DHA

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