Marmaris’te cep telefonu çalan iki kardeşten biri tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde vitrin camını kırarak 250 bin lira değerinde 8 cep telefonu ve aparatlarını çaldığı iddia edilen iki kardeşten Y.G.T tutuklanırken 17 yaşındaki kardeşi M.Ö.T adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Tepe Mahallesi’nde bir elektronik eşya mağazasın vitrin camını kırarak girdikleri elektronik mağazasında 250 bin lira değerinde 8 cep telefonu ve aparatlarını çaldığı iddia edilen 2 kardeş polis asayiş ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki kardeşten 18 yaşındaki Y.G.T tutuklanırken suça sürüklenen 17 yaşındaki çocuk M.Ö.T adli kontrolle serbest bırakıldı.

Geçen yıl 18 Aralık'ta Tepe Mahallesi’nde bir elektronik eşya mağazasında meydana gelen hırsızlık olayında piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 8 tane cep telefonu ve aparatlarını çalan kişiler kayıplara karışmıştı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri içlerinde soyulan işyerinin de bulunduğu 13 ayrı iş yerinin kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı yaptığı öne sürülen Y.G.T.(18) ve kardeşi M.Ö.T.’nin (17) eşkalini tespit etti. Asayiş ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındıktan sonra savcılık talimatı ile alınan arama kararı ile iki kardeşin kaldığı düşünülen üç farklı adrese baskın düzenlendi. Kardeşlerin yakalandıkları evde yapılan aramalarda 6 tane cep telefonu ele geçirildi.

PEDAGOG ARACILIĞIYLA İFADELERİ ALINDI

Ağabeyi Y.G.T. tarafından suça sürüklenen 17 yaşındaki M.Ö.T. ağabeyi ile birlikte nöbetçi avukat ve pedagog aracılığıyla alınan ifadelerinde telefonlardan 2 tanesini İzmir’de sattıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G.T. ve kardeşi M.Ö.T., ‘nitelikli hırsızlık’ iddiası ile Marmaris Adliyesi’ne sevk edilirken, iki kardeşin adliyeye çıkarıldığı anda görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engelleyen akrabaları, “Çekmeyin, çekmeniz yasak” diyerek tepki gösterdi. Araya giren polis ekipleri şahısları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Mahkemeye çıkarılan iki kardeşten 18 yaşındaki Y.G.T tutuklanırken suça sürüklenen 17 yaşındaki çocuk M.Ö.T adli kontrolle serbest bırakıldı.