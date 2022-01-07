Mersin’de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin’de kaçak akaryakıt ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Operasyonda 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de polisin yaptığı çalışmalarda piyasaya kaçak akaryakıt sürerek haksız kazanç sağladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. 4 bin 350 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonla ilgili kimliği belirlenen bir kişinin de arandığı bildirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekipleri, kent merkezinde karışımlı/kaçak akaryakıt ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmaları yönünde çalışma başlattı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında, dışarıdan karışımlı/kaçak akaryakıt depolandığı piyasaya sürdüğü tespit edilen bir depo ve bir iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda toplam 4 bin 350 litre karışımlı/kaçak akaryakıt bulunarak el konuldu.

Kaçak akaryakıt ile ilgili yakalanan R.A. ve M.T. yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile serbest bırakıldı. Firari olarak aranan E.B. isimli şahsın ise yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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