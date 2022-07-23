Mersin’de keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mersin´in Erdemli ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Erdemli Karayakup Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, keçi otlatmaya çıkan 12 yaşlarındaki Muhammet Ongun eve dönmeyince ailesi ve köylüler çocuğu aramaya koyuldu.
Sarp kayalık ve uçurumların olduğu Törük Kaletaş mevkisinde devam eden aramada Muhammet Ongun, kanlar içinde yaklaşık 50 metrelik uçurumun altında bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılığın incelemesinin ardından Muhammet Ongun’un cansız bedeni otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.