Mersin’de sahte deterjan operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı operasyonda bilindik birçok marka ve kutularının kullanıldığı 2 bin 472 kg toz deterjan, 5 bin 298 litre sıvı deterjan ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Tarsus ilçesinde merdiven altı sahte üretim yapan bir deterjan imalathanesi ortaya çıkartıldı. Operasyonda bildik birçok marka kutuların ve ambalaj poşetlerinin kullanıldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre merdiven altı sahte deterjan üretimi yapıldığı yönünde alınan bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri B.C isimli kişinin Eski Ömerli Mahallesindeki imalathanesine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda bilindik ve yaygın birçok temizlik markaların etiket ve kutularının kullanıldığı, 2 bin 472 kg toz deterjan, 5 bin 298 litre sıvı temizlik ürünleri, temizlik ürünlerinin paketlemesinde kullanılan karton kutu, boş bidonlar ele geçirildi.

İmalathanede ayrıca markalara ait etiketler ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan Makinalar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C ile ilgili işlemler devam ediyor.

Bu arada polisin kent merkezinde yaptığı uygulamalarda Suriye uyruklu E.R isimli şahıstan toplamda 55 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde elde edildi. Uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılan zanlı tutuklandı. Uygulamalarda ayrıca D.G. O.Y. E.K. ve A.Y isimli şahısların üzerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 zanlı gözaltına alındı. DHA

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