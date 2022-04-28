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Mersin’de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.

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Mersin’de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.’ye başıboş 4 köpek saldırdı.

Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.’yi Tarsus Devlet Hastanesine götürdü. Y.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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