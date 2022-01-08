Haberler - Günün İçinden

Mersin’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mersin’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti, kent merkezinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenledi.

550 polisin katıldığı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 85 adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. DHA

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama İlginizi Çekebilir Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet Gaziantep gözaltı Mersin operasyon Polis uyuşturucu uyuşturucu operasyonu