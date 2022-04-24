Mezarlık mescidindeki elektrikli süpürgeyi çaldılar

Muğla’nın Milas ilçesindeki Şehir Mezarlığı’nda bulunan mescitteki eski model elektrikli süpürgenin çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesindeki Şehir Lezarlığı'ndaki mescit içerisinde bulunan yaklaşık 10 yıllık elektrikli süpürgenin çalınması vatandaşları şok etti.

Elektrikli süpürgeyi bağışlayan Tayyip Çakıroğlu olayı duyduğunda şok geçirdiğini belirterek “İnsanların artık gözü döndü ibadet yerindeki bir elektrik süpürge çalınır mı, buna kim tenezzül eder, yazıktır, ayıptır, günahtır. Bir elektrikli süpürgenin maliyeti ne olabilir ki gerekirse bir tane daha alır bağışlarız, bunu düşünenlere yapanlara yazıklar olsun” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Hırsızlık için duvarı delip, 450 bin liralık cep telefonu çaldılar