Minibüste uyuşturucuyla yakalanmasıyla ilgili 2 tutuklama

Osmaniye'de parti minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın serbest bırakılan oğulları Çetin A. ve Metin Tamer A., Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Öte yandan, Mehmet A., CHP İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

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30 Aralık günü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüsü durdurdu. CHP Osmaniye İl Başkanlığı’na ait olduğu belirlenen minibüste yapılan aramada, şoför koltuğunun altındaki poşette 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan ve olaydan sonra istifa eden CHP İl Başkanı Mehmet A.’nın oğulları Çetin A. ve Metin Tamer A. gözaltına alındı. Metin Tamer A.’nın uyuşturucu ticareti suçundan, Çetin A.’nın ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye Çetin A. ile Metin Tamer A.’nın serbest kalmasına itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkemeden çıkan kararla yeniden gözaltına alınan Çetin A. ile Metin Tamer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bu arada Çetin A. ile Metin Tamer A.’nın uyuşturucuyla yakalanmasının ardından Mehmet A., CHP İl Başkanlığı görevinden istifa etti. DHA