Abone Ol

Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı

Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı

Giresun’dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.

Beton zemine düşen Yayla, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

Metrobüs kazasında şoförün fenalaştığı anın görüntüleri çıktı İlginizi Çekebilir Metrobüs kazasında şoförün fenalaştığı anın görüntüleri çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster