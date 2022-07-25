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Motor kısmından alev alan otobüs küle döndü

Kırşehir'de, seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 15:00 - 25 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İstanbul’dan Kayseri’ye giden Bülent Yeşil idaresindeki 38 AGH 252 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Kırşehirin Kaman ilçesi Hamit köyü mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otobüsü durduran şoför, otobüsteki 25 yolcuyu tahliye etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını kapladı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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