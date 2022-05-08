Motosiklet faciası: 2 ölü, 1 yaralı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Çevre yolunda meydana gelen kazada Sadi Kara(73) idaresindeki 48 FK 599 plakalı motosiklet, Mezarlık Caddesi'nden çevre yoluna çıkış yaparken, Seydikemer ilçesinden Fethiye istikametine seyir halindeki Ramazan Çınar(44) idaresindeki 48 AEH 094 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Sadi Kara'nın olay yerinde diğer sürücü Ramazan Çınar ise hastanede hayatını kaybetti.
Çarpışmanın etkisiyle Ramazan Çınar'ın kullandığı motosiklette bulunan 71 yaşındaki Durkadın Kara da kazada yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.