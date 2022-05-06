Motosikleti ile caddeki domuzlara çarpan genç kız ölümden döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikleti ile şehir merkezindeki caddeye inen domuzlara çarpan genç kız ölümden döndü. Kaza sonrası ise domuzların olay yerinden ayrılmaması görenleri şaşkına çevirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki Rıza Anter Caddesi'nde meydana gelen kazada 27 yaşındaki Burcu Baş kullandığı 48 ABB 687 plakalı motosiklet ile seyir halinde iken birden önüne çıkan domuzlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile 15 metre sürüklenerek caddenin ortasına düşen Burcu Baş'a ilk yardımı önce vatandaşlar yaptı, caddedeki trafik güvenliğini sağladı.

DOMUZLARIN KAZA YERİNDEN AYRILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Baş'ın çarptığı domuzların kaza yerinden 50 metre ileride beklemesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Domuzlar yaklaşık 15 dakika durduktan sonra geldikleri ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.

AÇ KALAN DOMUZLAR SIK SIK ŞEHİRE İNİYOR

Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baş tedavi altına alındı. Baş'ın düştüğünü gören Nihat Balıkçı “Motosikletli kadın önümde seyrediyordu, birden domuzlar yola çıkınca o da duramadı domuzlardan birine çarpıp yere düştü, hemen yardıma koştuk hareket edemediğini gördük, araç trafiği çoktu karşıdan gelen otomobilin altına da girebilirdi, ölümden döndü. Yaz gelince ormanda yiyecek bulmakta güçlük çeken domuzlar sık sık böyle şehir merkezine iniyor” diye konuştu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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