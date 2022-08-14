Motosikletini aldığı gün otomobille kafa kafaya çarpıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni aldığı motosiklet ile ilk kez trafiğe çıkan genç hatalı solama sonucu karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, yaklaşık 15 metre uçtuktan sonra yere düşen genci ölümden kaskı kurtardı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada yeni aldığı sıfır motosiklet ile ilk kez trafiğe çıkan 25 yaşındaki T.Y. kaza yaptı.

Motosiklet ile Gölköy istikametinden gelip Bodrum'a giden T.Y., hatalı sollama nedeni ile karşı istikametten gelen Murat Polat'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA ÖLÜMDEN KASKI KURTARDI

Otomobile çarpmanın etkisi ile havaya savrulan ve otomobilin üzerinden uçarak yere düşen T.Y.‘ye ilk yardımı yeni otogarın önünde bekleyen vatandaşlar yaptı. Daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.Y.'nin vücudunda kırıklar olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

SOLLANMAYACAK YERDE SOLLADI

Otomobil sürücüsü Murat Polat ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ben akaryakıt istasyonundan çıktım kendi şeridimde ilerliyordum. Karşıda uzun araç kuyruğu vardı, motosikletli birden araçları sollayıp ki yerde solama yapılmaz çizgileri vardı, benim şeridimden gelerek bana önden çarptı, sonra üzerimden uçarak yere düştü. Allah'tan başında kaskı vardı” diye konuştu.

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