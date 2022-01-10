Haberler - Günün İçinden

Motosikletiyle taşıdığını görenler ‘pes’ dedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, plakasız motosikletinde taşıdığı tomruk ile adeta ölüme davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir aracın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti.

Yayınlanma: 17:10 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler, Manavgat’ın Ilıca Mahallesi D-400 yan yolunda araç kamerasına yansıdı.

Plakası olmayan motosiklete yan olarak konulan yaklaşık 5 metrelik tomrukla şehirler arası yola çıkan sürücü, hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı.

Ancak dikkatli bakıldığında fark edilebilen tomruk yüklü motosiklet, sağ şeritte gitmesine rağmen bir otomobilden fazla yer kaplarken karayolunu kullanan diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmadı. İHA

Avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti İlginizi Çekebilir Avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster