Motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförüne tutuklama
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümü ile ilgili gözaltına alınan şoför A.S. tutuklandı.
Şnnlıurfa’da A.S. idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, 26 Temmuz’da Necmettin Cevheri Bulvarı’nda Halil Mermertaş’ın (50) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada kamyonun altında kalan Mermertaş ile arkasındaki Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (19) hayatını kaybetti.
Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansırken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde motosikleti fark etmediğini belirten A.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.S., ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)