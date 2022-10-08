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MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, bir haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12’sinin FETÖ, 4’ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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