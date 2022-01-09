MSB’den Savarona paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Atatürk’ten miras Cumhurbaşkanlığımıza ait M/V SAVARONA ile birlikte MİLGEM sınıfı TCG HEYBELİADA, TCG İSTANBUL ve PN BABUR'un inşa donatım ve planlı bakım faaliyetleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ndan fotoğraf paylaştı.

“İLK KEZ YAN YANA”

“Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana” vurgusunda bulunulan paylaşımda, “Atatürk'ten miras Cumhurbaşkanlığımıza ait M/V SAVARONA ile birlikte MİLGEM sınıfı TCG HEYBELİADA, TCG İSTANBUL ve PN BABUR’un inşa donatım ve planlı bakım faaliyetleri devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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