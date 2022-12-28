Muğla’da balık fabrikasında yangın çıktı
Muğla’nın Milas ilçesinde bir balık fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği fabrikada, yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akyol Mahallesi'nde Gümüşdoğa Balık Fabrikası'nda akşam saatlerinde çıkan yangına Milas, Bodrum, Yatağan ve Muğla'daki 14 itfaiye ekibi ile yaklaşık 35 itfaiyeci müdahale etti.
Zaman zaman şiddetli patlamaların meydana geldiği yangının kontrol altına alınamadığı jandarmanın çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı ve bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi. Yangında söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.