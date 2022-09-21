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Muğla’da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştüğü foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

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Muğla’da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü

Mücesser Selim (39), Tuzla Mahallesi’nde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybedip foseptik çukuruna düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Düştüğü yerde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Selim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (AA)

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