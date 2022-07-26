Muhtara yapılan silahlı saldırı böyle gerçekleşmiş

Bursa'da bir muhtar çocuk parkında silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 13.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Namazgah Muhtarlık binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün ofisinde otururken, muhtarlığa gelen Volkan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmada Volkan S. muhtardan daha önce gerçekleşmiş bir olay nedeniyle yaptığı şikayetini geri çekmesini istedi. Muhtar da kabul etmedi. Daha sonra Volkan S. belinden silahını çıkartarak Muhtar Görgün’e defalarca ateş etti.

7 kurşunun ayağına isabet ettiği Muhtar Görgün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı muhtar olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli yaklaşık 300 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Volkan S. tutuklanarak ceza evine gönderildi

Hastaneye kaldırılan muhtarın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı