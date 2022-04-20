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Namaz kılarken öldü

Sinop'ta Selahattin Özcan (69), camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Özcan'ın kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 14:29 - 20 Nisan 2022 Güncellenme:
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Türkeli ilçesindeki Fatih Camisi’nde, 16 Nisan’da teravih namazı kılan Selahattin Özcan, birden fenalaştı.

Secdeye kapanan Özcan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Özcan’ın camideki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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