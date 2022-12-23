Elleri cebinde adliyeye gelen neşterli saldırgana ev hapsi
Samsun'da yolda yürüyen S.T.'ye saldırıp boğazını neşterle kesen V.G. yakalandı. V.G.'ye çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi.
Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yolda yürüyen S.T. (40), bir kişinin neşterli saldırısına uğradı. Boğazından yaralanan S.T, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüpheli V.G’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.G’ye çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi. (AA)